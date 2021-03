Stovky taxikárov protestovali proti spoločnosti Uber: TOTO im prekáža zo všetkého najviac ×

Stovky vodičov taxíkov vo štvrtok so svojimi vozidlami vyšli do ulíc španielskej Barcelony, aby vyjadrili nespokojnosť s návratom áut spoločnosti Uber do metropoly Katalánska, informovala agentúra AFP.