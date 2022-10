Vyhrážky Ruska jadrovými zbraňami nezastrašia Severoatlantickú alianciu a neodradia ju od toho, aby podporovala právo Ukrajiny na sebaobranu, kým to bude potrebné. Uviedol to v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje správa agentúry DPA.

Ukrajinské ozbrojené sily sú podľa Stoltenberga každý týždeň silnejšie a lepšie vybavené. Jedným z cieľov tejto podpory je čo najlepšie pripraviť Ukrajinu na neskoršie rokovania s Ruskom, priblížil šéf NATO na tlačovej konferencii s rumunským premiérom Nicolaeom Ciucom.

"Väčšina vojen sa končí pri rokovacom stole a zároveň vieme, že to, čo Ukrajina bude môcť dosiahnuť za rokovacím stolom, plne závisí od sily na bojisku," povedal Stoltenberg. Čím silnejšia je Ukrajina na bojisku, tým pravdepodobnejšie je politické riešenie, ktoré zabezpečí, že prežije ako nezávislý štát.

Dôležité je to aj pre samotné NATO, zdôraznil Stoltenberg. Víťazstvo ruského prezidenta Vladimira Putina by bolo pohromou pre Ukrajincov, no viedlo by aj k zraniteľnosti spojencov z Aliancie. Šéf Kremľa by totiž usúdil, že môže svoje ciele dosahovať vojenskou silou. Mohlo by to tiež povzbudiť iných autoritárskych lídrov vo svete.

Generálny tajomník NATO označil za absurdné tvrdenia Moskvy, že Ukrajina plánuje použiť tzv. špinavú bombu, aby zdiskreditovala Rusko. "Rusko nesmie používať falošné zámienky na ďalšie vystupňovanie vojny," dodal Stoltenberg, podľa ktorého je jadrová rétorika Putina nebezpečná.