V bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie sa ešte pred jej júlovým summitom vo Vilniuse uskutoční schôdzka tureckých a švédskych predstaviteľov, ktorej cieľom má byť získať súhlas Turecka so vstupom škandinávskej krajiny do NATO. Oznámil to v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý podľa vlastných slov absolvoval na túto tému rozhovory aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. TASR správu prevzala z agentúry AP.