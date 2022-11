EBE 5 Frankfurt nad Mohanom - Svetlá budov bankovej štvrte sa odrážajú na hladine rieky Mohan vo Frankfurte v Nemecku večer 24. novembra 2022. FOTO TASR/AP The lights of the buildings of the banking district are reflected in the river Main in Frankfurt, Germany, Thursday, Nov. 24, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

Zdroj: Michael Probst