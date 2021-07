Čína musí zlepšiť spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pri skúmaní pôvodu nového koronavírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019.

Vyhlásil to na štvrtkovom tlačovom brífingu v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, informuje agentúra AFP. "Veríme, že (Čína) bude viac spolupracovať, aby sme sa dostali k podstate toho, čo sa stalo," povedal riaditeľ WHO. "Vyzývame Čínu, aby bola transparentná a otvorená a aby spolupracovala," citovala slová šéfa WHO agentúra Reuters. "Dlhujeme to miliónom ľudí, ktorí trpeli a miliónom, ktorí zomreli...," dodal. Apeloval najmä na zaistenie prístupu k hrubým dátam, ktorý je dosiaľ nepostačujúci.

Na poskytnutie ďalších dôležitých informácií zo strany Číny apeloval počas svojej návštevy v sídle WHO i nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Oznámil tiež, že Nemecko daruje 260 miliónov eur do globálneho programu spolupráce Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), ktorého cieľom je zabezpečiť, že všetky krajiny - vrátane chudobných - mali k dispozícii vakcíny a testy.

Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Mike Ryan doplnil, že šéf WHO tento piatok členských krajinám predstaví návrhy týkajúce sa druhej fázy vyšetrovania pôvodu koronavírusu.