Súdny proces s pravou rukou finančníka Jeffrieho Epsteina († 66) Ghislaine Maxwell je v plnom prúde! Pred porotu sa v stredu v New Yorku postavili dvaja svedkovia, jedna obeť a pilot „lietadla orgií” Lolita Express, ktorí porozprávali o svojich skúsenostiach z čias, keď už drápy Epsteinovo biznisu s mladými dievčatami siahali do celého sveta.

Epstein, ktorý zneužíval a súčasne aj dohadzoval vplyvným ľuďom maloleté dievčatá, zomrel 10. augusta 2019 vo svojej cele. Síce sa hovorí, že mu na druhý svet niekto dopomohol, podľa oficiálnej správy spáchal samovraždu. Jeho pravá ruka Ghislaine Maxwell (59), dcéra multimilionára Roberta Maxwella s česko-slovenskými koreňmi, sa po jeho smrti ukrývala niekoľko mesiacov, až pokým ju muži zákona nezadržali. Prvýkrát sa postavila pred súd v júli 2020, avšak len prostredníctvom videohovoru. Od začiatku novembra tohto roku sa zúčastňuje na súdnom procese aj osobne.

V tretí deň súdneho pojednávania vypovedala údajná sexuálna otrokyňa Epsteina vystupujúca pod pseudonymom Jane. Tá pred porotou priznala, že ju Epstein ako 14-ročnú odviezol do rezortu Mar-A-Lago v Miami, kde sa v roku 1994 stretla Donaldom Trumpom. Okrem toho priznala, že sa niekoľkokrát viezla v spomínanom lietadle Lolita Expres so synom kráľovnej Alžbety princom Andrewom.

Princ Andrew mal Virginiu sexuálne zneužiť trikrát. Zdroj: youtube

Toho obvinila zo zneužitia Američanka Virginia Robertsová pred tromi rokmi. Jane sexuálny kontakt s jedným aj s druhým poprela. Prvú sexuálnu skúsenosť mala práve s pedofilným Epstienom, ktorému si „mala obkročmo sadnúť na tvár, pričom jej on štípal bradavky a hladil ju”. Pedofilného Epsteina so 14-ročným dievčaťom pozorovala celý čas Ghislaine, ktorá sa po niekoľkých minútach pridala. „Potom ma vzal do bazéna a masturboval,” povedala Jane, pre ktorú to bol údajne len začiatok niekoľkoročného zneužívania.

Ghislaine Maxwell na súde. Zdroj: Profimedia

K slovu sa dostal aj Epsteinov dlhoročný pilot Larry Vososki. Na palube Lolity sa mala vystriedať celá americká smotánka vrátane Donalda Trumpa, princa Andrewa, Billa Clintona či herca Kevina Spaceyho, ktorý mal na krku niekoľkých sexuálnych škandálov. Pilot, ktorý s Epsteinom lietal v rokoch 1991 až 2019, povedal, že si za ten čas na vysokopostavených ľudí v jeho lietadle zvykol, avšak ani raz nevidel, že by sa na palube dialo niečo nekalé. Ako píše britský denník Daily Mail, hoci ho ako svedka povolala vláda USA, zdá sa, že jeho svedectvo pomohlo skôr podozrivej Ghislaine ako poškodenej Jane.

