Britský princ Harry vo svojej knihe spomienok s názvom Spare uviedol, že počas pôsobenia v Afganistane zabil 25 ľudí. Priznal sa i k tomu, že ako 17-ročný užíval kokaín.

Harry a Meghan Zdroj: Getty Umages/WPA Pool

Vojvoda zo Sussexu slúžil v britskej armáde desať rokov, počas ktorých ho dvakrát vyslali do Afganistanu. Harry napísal, že väčšina vojakov netuší, koľko ľudí v boji zabila, no on si celé svoje pôsobenie v Afganistane zaznamenal.

"Vždy som vedel presne povedať, koľko nepriateľských bojovníkov som zabil. A zdalo sa mi podstatné nebáť sa toho čísla. Spomedzi mnohých vecí, ktoré som sa naučil v ozbrojených silách, bola jednou z najdôležitejších zodpovednosť za svoje činy," napísal v knihe. Dodal, že by bol radšej, keby tieto štatistiky nemal na pamäti, no tiež by "preferoval žiť vo svete bez Talibanu a bez vojny".

Titulka knihy Prince Harry Spare Zdroj: instagram

