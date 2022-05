Pripomenula, že Biden v pondelok popoludní (SELČ) potvrdil, že USA neplánujú poslať Ukrajine raketové systémy, ktoré môžu zasiahnuť ciele na území Ruska. Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev privítal toto rozhodnutie Washingtonu a označilo ho za rozumné.

Vo svojom kanáli v aplikácii Telegram Medvedev napísal, že v prípade útoku na ruské mestá by ruské ozbrojené sily splnili svoju hrozbu a "zasiahli by centrá", kde sa prijali rozhodnutia o útoku na ruské ciele. Medvedev podotkol, že "niektoré" z centier, kde padajú takéto rozhodnutia, "nie sú v Kyjeve". "Čo by nasledovalo, netreba vysvetľovať," dodal ruský exprezident.

Americká stanica CNN s odvolaním sa na viacerých nemenovaných predstaviteľov minulý piatok uviedla, že USA zvažujú dodať Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci moderný delostrelecký salvový raketový systém (MLRS), ktorý Kyjev žiada.

Tento systém dokáže vystreliť rakety do vzdialenosti stoviek kilometrov, teda omnoho ďalej než sú schopné raketové systémy, ktoré majú ukrajinské sily momentálne k dispozícii.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už Kyjev pravdepodobne podnikol viacero cezhraničných útokov na ruské územie. Ukrajinskí predstavitelia ich však doposiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili, pripomenula CNN.

Moskva varovala, že akékoľvek ohrozenie Ruska by znamenalo eskaláciu konfliktu. Západným krajinám zároveň odkázala, že vyzbrojovaním Ukrajiny zo seba robia legitímne ciele ruského útoku.