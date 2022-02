Zaočkovaní cestujúci môžu vstúpiť do Británie bez absolvovania akýchkoľvek testov proti koronavírusu, a to už od piatka. Britská vláda totiž zrušila jedno z posledných obmedzení zavedených počas minulých dvoch rokov proti šíreniu nákazy. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Obyvatelia Británie a návštevníci, ktorí sú zaočkovaní najmenej dvoma dávkami schválenej vakcíny proti koronavírusu, musia teraz pred príchodom do Spojeného kráľovstva vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho (tzv. passenger locator form). Nezaočkovaní ľudia musia stále absolvovať testy pred príchodom aj po príchode, ale už nemusia ísť do izolácie a zostať tam až do negatívneho výsledku testu.

Britský minister dopravy Grant Shapps povedal, že Spojené kráľovstvo "má teraz jedny z najotvorenejších a najpriechodnejších hraníc na svete – vysielame jasný signál, že sme otvorení pre obchodovanie".

Letecké spoločnosti a cestovné kancelárie privítali túto zmenu a označili ju za záchranné lano po dvoch rokoch prísne obmedzeného cestovania. Výkonný riaditeľ cestovnej kancelárie Tui UK Andrew Flintham vyhlásil, že "o cestovanie do zahraničia je enormný záujem a ľudia si urýchlene objednávajú výlety pred februárovými školskými prázdninami a aprílovými veľkonočnými sviatkami".

Druhé najrušnejšie londýnske letisko Gatwick oznámilo, že na budúci mesiac plánuje znovu otvoriť druhý zo svojich dvoch terminálov, zatvorených od júna 2020.

Výkonný šéf leteckej spoločnosti British Airways Sean Doyle vyzval ostatné krajiny, aby nasledovali "pragmatický prístup" Británie.

Niektorí vedci sa však obávajú, že vláda postupuje príliš rýchlo. Konzervatívna vláda premiéra Borisa Johnsona zrušila väčšinu domácich pravidiel minulý mesiac. Rúška už nie sú povinné vo väčšine vnútorných priestorov v Anglicku, zrušilo sa aj ukazovanie očkovacích preukazov pri vstupe do nočných klubov a na hromadné podujatia, ako aj oficiálne odporúčanie práce z domu. Ostatné súčasti Spojeného kráľovstva – Škótsko, Wales a Severné Írsko – takisto zrušili väčšinu obmedzení.

Johnson tento týždeň oznámil, že dúfa, že koncom februára zruší aj posledné obmedzenie – povinnú karanténu pre ľudí, ktorí majú pozitívny výsledok testu. Je to premiérov plán "naučiť sa žiť dlhodobo s ochorením COVID-19".

Predstavitelia krajiny vysvetlili, že vláda plánuje prejsť od právne nariadených obmedzení k odporúčacím opatreniam a pristupovať ku koronavírusu skôr ako k chrípke, keďže koronavírus je na týchto ostrovoch už endemický (trvalo prítomný).

Vedci vyjadrili prekvapenie z Johnsonovho oznámenia. Epidemiológ Tim Spector z univerzity King's College London napríklad povedal, že ide "skôr o politický typ vyhlásenia než o vedecký".