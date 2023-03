Spočiatku ho blokovalo, teraz obrátilo list: Turecko plánuje schváliť vstup Fínska do NATO! ×

Turecko plánuje schváliť žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie ešte pred parlamentnými a prezidentskými voľbami, ktoré sa v Turecku uskutočnia v máji. Švédsku žiadosť bude Ankara posudzovať oddelene. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja nemenovaní tureckí predstavitelia, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.