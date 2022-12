Nemecká Spolková prokuratúra vo štvrtok oznámila, že pre podozrenie zo špionáže pre Rusko zatkla zamestnanca svojej rozviedky. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Šéf Spolkovej spravodajskej služby (BND) Bruno Kahl upozornil, že v súvislosti s prípadom je kľúčová diskrétnosť. Akýkoľvek detail z vyšetrovania, ktorý by bol zverejnený, by podľa neho mohol protivníkovi "poskytnúť výhodu v rámci jeho snahy o uškodenie Nemecku". Kahl dodal, že "v prípade Ruska máme do činenia s aktérom, pri ktorom musíme počítať s jeho bezohľadnosťou a ochotou konať násilne."

Spolková prokuratúra vo svojom vyhlásení identifikovala zadržaného zamestnanca BND ako Carstena L. Ruským tajným službám mal v tomto roku poskytnúť tajné informácie, ku ktorým sa dostal v rámci svojej práce. Takýto čin je klasifikovaný ako vlastizrada.