Od 24.6. do 10.7. sa v londýnskom Hyde Parku koná hudobný festival British Summer Time (BST), na ktorom nechýbali hudobné legendy ako Rolling Stones, Elton John alebo Duran Duran. Ale kráľovnou celého festivalu sa nepochybne stala Adele.

Adele počas koncertu v Hyde Parku Zdroj: Gareth Cattermole

Prvý verš pesničky "Hello" od Adele v preklade znie: "Ahoj, to som ja, zaujímalo ma, či by si sa po toľkých rokoch chcel stretnúť," má teraz obrovskú váhu. Je to presne päť rokov, čo speváčka zrušila dve vystúpenia na štadióne vo Wembley kvôli operácii hlasiviek, po ktorej sa stiahla z očí verejnosti. Minulotýždňové koncerty na festivale BST boli jej prvými plnohodnotnými verejnými koncertami kdekoľvek na svete.

Už pri jej príchode na pódium bolo jasné, že nepôjde o žiadnu nudnú šou. Adele povedala fanúšikom, že je "veľmi šťastná", že opäť stojí na pódiu. Popovej superstar sa počas úvodných riadkov piesne "Hello" hrnuli slzy do očí, keď si prezerala obrovské publikum. V speve však pokračovala aj naďalej a pre 65 000 fanúšikov vo svojom rodnom meste odohrala dvojhodinový koncert. „Je to také zvláštne byť opäť pred davom," povedala im.