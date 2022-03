Videozáznam schôdzky ruského ministra obrany Sergeja Šojgua s vysokopostavenými predstaviteľmi armády zverejnil v sobotu ruský rezort obrany - po dvoch týždňoch špekulácií v súvislosti s jeho zmiznutím z verejnosti. Informovala o tom stanica BBC. Šojgu sa naposledy na verejnosti objavil 11. marca, čo vyvolalo dohady, že trpí zdravotnými problémami či utrpel srdcový infarkt.

Ruský minister obrany vo videu predsedá armádnej schôdzke a diskutuje o dodávkach zbraní a otázkach spojených s vojenským rozpočtom, spresňuje denník The Guardian s odvolaním sa na agentúru Reuters.

"Pokračujeme v dodávkach výzbroje a vybavenia v predstihu ... Prioritami sú vysoko presné zbrane s dlhým dosahom, vybavenie lietadiel a udržiavanie pohotovosti strategických jadrových síl," povedal Šojgu, ktorý dohliada na "špeciálnu vojenskú operáciu" ruskej armády na Ukrajine.

Na stretnutí sa zúčastnili vysokopostavení predstavitelia ruskej armády vrátane náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, ktorého taktiež počas uplynulého obdobia nebolo vidieť na verejnosti, píše Guardian.

