Skupina horolezcov chcela dosiahnuť vrchol tejto sopky týčiaci sa do výšky 4750 metrov nad morom. K nešťastiu, ktorého povaha nie je dosiaľ známa, došlo podľa kamčatskej prokuratúry približne 500 metrov pod vrcholom.

Ruské médiá uvádzajú, že všetci horolezci boli Rusi. Bližšie podrobnosti o ich tragickej nehode dosiaľ nie sú známe.

Na Kamčatke sa nachádza množstvo aj aktívnych sopiek. Kľučevská sopka je stará údajne 6000 rokov, vysoká 4750 metrov a leží 360 kilometrov severozápadne od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij, metropoly Kamčatskej oblasti. Ide o najvyššiu aktívnu sopku v Eurázii a zároveň najvyššiu horu v Rusku s výnimkou kaukazských.

