Momentálne sa veľká časť zahraničných médií zaoberá desivou pátracou akciou po ponorke Titan, ktorá sa ešte v nedeľu ponorila do hlbín Atlantického oceánu a stratila sa. Pátracia akcia stále prebieha, no momentálne sú prognózy na záchranu piatich členov posádky viac ako mizivé.

Zahraničný denník Daily Mail však prišiel so skutočnosťou, že manželka riaditeľa spoločnosti OceanGate, ktorá je za ponor zodpovedná, je priamou pokrvnou slávneho páru, ktorý na ikonickej lodi Titanic zahynul.

Wendy Rush je vydatá za Stocktona Rusha, jedného z piatich mužov uväznených v ponorke Titan. Jej praprapradedom a prapraprababičkou boli Isidor a Ida Strausovi, ktorí zahynuli počas plavby do Ameriky práve najikonickejšou loďou všetkých čias. Isidor bol spoluzakladateľom obchodného domu Macy's v New Yorku. Ich príbeh bol tragicky zobrazený v roku 1997 vo filme Jamesa Camerona Titanic, kde sú fiktívne ukázaní, ako sa objímajú na posteli, zatiaľ čo do lode prúdi voda.

Ida Straus má aj v New Yorku svoju sochu. Jej pravnučka je manželkou majiteľa ponorky Titan, ktorá je aj s celou posádkou nezvestná. Zdroj: wikipedia/Idastraus

V reálnom živote bola tejto dvojici ponúknutá miestnosť na záchrannom člne - jej ako žene a jemu ako známemu bývalému kongresmanovi a spoluvlastníkovi obchodného domu Macy's. No Isidor odmietol a povedal, že nepôjde, kým nebudú všetky ženy a deti v bezpečí, a Ida odmietla odísť bez svojho manžela. Táto informácia vyšla najavo práve v čase, keď tímy stále pokračujú v hľadaní ponorky, v ktorej sa nachádzajú Stockton Rush, Hamish Harding, veterán francúzskeho námorníctva PH Nargeolet a pakistanský podnikateľ Shahzada Dawood a so svojím synom Sulemanom.

Slávny pár Strausovcov bol vo filme znázornený legendárnou scénou. Manželia totiž odmietli záchranu. Uprednostnili deti a ženy. Zdroj: facebook/titanicfans

Najnovšia informácia potvrdzuje, že kyslík sa má stratenej posádke minúť dnes okolo obeda. Daily Mail spomína presný čas 13.08.

Prečítajte si tiež: