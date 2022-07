Matka v nemeckom v meste Saarbrücken vyhodila svoje dve deti z balkóna a potom skočila za nimi. Najstaršie trojročné dievčatko pád neprežilo, no jej mladšia sestra, ktorá má len jeden rok vyviazla a je stabilizovaná v nemocnici. Matka pád tak isto prežila. Upozornil na to portál focus.de.

Podľa slov policajného hovorcu bol tento incident nahlásený vo štvrtok večer okolo deviatej večer. Deti a 38-ročná žena spadli z výšky štyroch až piatich metrov. "Máme svedkov, ktorí boli počas noci vypočutí a potvrdzujú podozrenie, že tento skutok vykonala matka dvoch dievčat," uviedol tlačový hovorca polície v Saarbrückene.

Taktiež potvrdil, že trojročné dievčatko podľahlo zraneniam z pádu. Jej ročná sestra vyviazla z veľkej časti bez zranení, no zatiaľ musí ostať v nemocnici.



Matka je momentálne v nemocnici no v bezvedomí. Ťažko zranenú ženu však stráži polícia. Polícia uviedla, že deti boli príliš malé na to, aby sa cez zábradlie balkóna dostali samé. Taktiež existuje informácia o tom, že táto žena pravdepodobne trpí duševnou chorobou. To je však môžné potvrdiť až neskôr po vyšetrovaní.

Obete dostali okamžitú lekársku pomoc a previezli ich do nemocnice. V čase, keď došlo k pádu bol v byte otec, rodičia matky a niekoľko príbuzných. Polícia ich celú noc vypočúvala. Podľa jedného zo svedkov otec detí kričal "Moja žena vyhodila deti z balkóna"!