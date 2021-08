Šokujúce zistenie vedcov: Topenie trvalo zamrznutej pôdy uvoľňuje skleníkové plyny ×

Medzinárodný tím vedcov zaznamenal výrazne zvýšenú koncentráciu metánu v sibírskom ovzduší. V skúmaných oblastiach sa zvýšená koncentrácia objavila počas extrémnych horúčav v roku 2020 a pretrvala aj mesiace po tom. K uvoľňovaniu metánu dochádza v dôsledku rozmrazovania permafrostu. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v akademickom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.