ŠOKUJÚCE zistenia: Až 95% prípadov opičích kiahní súvisí so SEXOM! Na TOTO si dávajte POZOR!

Až 95 percent prípadov vírusu opičích kiahní sa medzi ľuďmi rozšírilo sexuálnym stykom. Vyplýva to z najnovšej štúdie zverejnenej vo štvrtok v odbornom periodiku New England Journal of Medicine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.