Ruský prezident Vladimir Putin v utorok označil za chybu rozhodnutie Sovietskeho zväzu vyslať v čase studenej vojny tanky do Maďarska a Československa. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Bola to chyba," uviedol Putin vo Vladivostoku v odpovedi na otázku o vnímaní Ruska ako koloniálnej mocnosti v dôsledku rozhodnutia Moskvy poslať v roku 1956 tanky do Maďarska a v roku 1968 do Československa.

"V zahraničnej politike nie je správne robiť nič, čo poškodzuje záujmy iných národov," vyhlásil podľa Reuters Putin, ktorý pritom v roku 2022 vyslal na Ukrajinu desaťtisíce vojakov, čím vyvolal najväčšiu pozemnú vojnu v Európe od druhej svetovej vojny.

Šéf Kremľa tiež tvrdil, že Spojené štáty sa v súčasnosti dopúšťajú rovnakých chýb ako svojho času Sovietsky zväz.

"Západ, a predovšetkým USA, vo svojej zahraničnej politike stúpa na tie isté hrable ako svojho času ZSSR," vyhlásil ruský prezident. Dodal, že Washington nemá "žiadnych priateľov, iba záujmy".

Reuters pripomenul, že povstanie v Maďarsku v roku 1956 potlačili sovietske tanky a vojaci. V bojoch zahynulo najmenej 2600 Maďarov a 600 sovietskych vojakov. Československý pokus o reformu socializmu v roku 1968 ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietov. Podľa českých historikov v dôsledku invázie zahynulo približne 137 Čechov a Slovákov.

Putin sa v utorok vo Vladivostoku zúčastňuje na plenárnom zasadnutí tzv. Východného ekonomického fóra.