Súčasťou takéhoto „rýchlokurzu prežitia“ bola príprava Meghan na možnosť, že sa ju niekto v budúcnosti pokúsi uniesť. Na rozdiel od vojvodkyne Kate, ktorá túto šialene znejúcu školu absolvovala až po svadbe s Williamom, musela Meghan podstúpiť fingovaný únos ešte pred sobášom. Dôvodom bolo podľa ženského magazínu Cosmopolitan, ktorý sa odvoláva na informácie z Finding Freedom, to, že Harry a Meghan dostávali veľké množstvo rôznych vyhrážok.

Keď sa teda väčšina neviest sťažuje, koľko starostí a problémov ich svadba predstavuje, treba si spomenúť na chudinku Meghan, ktorá si musela prejsť nielen výberom svadobných šiat, torty, jedla, družičiek a bohviečoho ešte, ale aj fingovaným únosom.

VIDEO: Únos nevesty v kráľovskom podaní má zjavne celkom odlišný význam!

Meghan je dcérou Hollywoodu, pre ktorú zrejme išlo len o ďalšiu hereckú úlohu, no aj tak ide o mimoriadne tvrdý tréning. Už len predstava toho, že šanca na únos je taká reálna, že vás radšej preventívne učia, čo v takom prípade robiť, je desivá. Je však pravdou, že Meghan aj Harry patrili pred odchodom z kráľovskej rodiny medzi jej vysokopostavených členov, a tak myšlienka na výkupné či vydieranie asi nie je úplne odveci.

Kráľovná Alžbeta, vojvodkyňa Meghan a princ Harry Zdroj: Chris Jackson

„Meghan sa zúčastnila hraného únosu, v rámci ktorého ju teroristi posadili do auta a odviezli na tajné miesto. Následne ju zachránili špeciálne jednotky s replikami zbraní, aby to vyzeralo realisticky. Meghan na tréningu učili, ako si s únoscami vytvoriť puto tak, aby jej neublížili, a tiež aj to, ako má šoférovať, ak by ju prenasledovali,“ citoval magazín úryvok z knihy. K výcviku došlo vo vidieckej oblasti a okrem makiet zbraní bola použitá aj skutočná munícia, aby sa Meghan naučila, ako znie zvuk výstrelu.

Podľa Cosmopolitanu si takýmto školením prešli aj ostatní členovia monarchie s výnimkou samotnej kráľovnej. Hoci to znie mierne absurdne, pravdou je, že Jej Veličenstvo má vždy v pätách celý batalión ochrankárov, a tak je šanca na únos 94-ročnej vládkyne naozaj nízka.

VIDEO: Takto na Novom Zélande trénujú jednotky SAS:

Dúfajme, že Meghan nadobudnuté znalosti nikdy nebude musieť využiť a v prípade najvyššej núdze včas zasiahne ochranka, ktorú si spolu s Harrym najímajú.

Hoci takýto „iniciačný rituál“ prijatia do kráľovskej rodiny znie mimoriadne bláznivo, o bizarných praktikách kráľovskej rodiny informovali v minulosti viaceré zdroje – takže s najväčšou pravdepodobnosťou nejde len o bohapustý výmysel.

