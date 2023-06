"Všetci spojenci sa zhodli na tom, že Moskva nemá právo veta proti rozširovaniu NATO," povedal Stoltenberg novinárom po dvojdňovom neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Aliancie v Osle. Šéfovia diplomacií členských krajín sa na tomto stretnutí snažili rozptýliť nezhody v tejto otázke pred kľúčovým júlovým summitom v litovskom Vilniuse, konštatuje Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku povedal, že Kyjev chce na summite NATO vo Vilniuse počuť "jasné" rozhodnutie o budúcnosti Ukrajiny v Aliancii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje s prejavom s názvom "Žiaden mier bez spravodlivosti pre Ukrajinu" v holandskom Haagu. Zdroj: Yves Herman

Ukrajina dostala už na bukureštskom summite NATO v roku 2008 prísľub členstva v Aliancii, lídri členských krajín však dosiaľ neprijali niektoré potrebné kroky, ktoré by jej to umožnili. Jedným z nich je vypracovanie tzv. akčného plánu, ktorý by vytýčil časový harmonogram pre získanie členstva.

Do začiatku summitu vo Vilniuse zostáva už len šesť týždňov, čím sa zvyšuje tlak na spojencov, aby našli spoločnú reč v tom, čo presne chcú Ukrajine ponúknuť, analyzuje Reuters. Zatiaľ čo Kyjev a jeho najbližší spojenci vo východnej Európe vyzývajú na konkrétne kroky, ktoré by Ukrajinu priblížili k členstvu v NATO, západné krajiny ako USA či Nemecko sa obávajú urobiť rozhodnutie, ktoré by mohlo Alianciu posunúť k vojne s Ruskom.

