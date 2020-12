Nový koronavírus, ktorý sa v Číne objavil uplynulú jeseň a následne sa rozšíril do celého sveta a vyvolal pandémiu, nemusí podľa čínskych vedcov pochádzať z ich krajiny. Podľa ich analýzy by mohol koronavírus teoreticky pochádzať z Česka, Indie, Bangladéša, Austrálie, Ruska, zo Srbska, z Grécka, Talianska alebo USA.

Chodci s ochrannými rúškami kráčajú počas daždivého jesenného dňa v Bruseli. Zdroj: Francisco Seco

Čínski vedci sa totiž rozhodli dokázať, že koronavírus, ktorý sa uplynulú jeseň objavil v Číne, bol len mutáciou už existujúceho vírusu z jednej z vyššie spomenutých krajín, medzi ktorými je aj Česko. Za najpravdepodobnejšie miesto mutácie koronavírusu však považujú Indiu a Bangladéš, keďže z týchto krajín pochádzalo najviac vzoriek s nízkou mierou mutácie.

Vakcíny proti koronavírusu. Zdroj: biontech /reprofoto youtube

„Medzi májom a júnom 2019 zasiahla Indiu a Pakistan vlna horúčav, ktorá mala za následok nedostatok vody. Z tohto dôvodu zvieratá zvádzali boje pri vodných zdrojoch, čo určite zvýšilo šancu na interakciu človeka s divokým zvieraťom," tvrdia Číňania. Podľa slov vedcov sa vírus pred Wu-chanom nenápadne šíril už niekoľko mesiacov na štyroch kontinentoch bez odhalenia. Čína sa pritom dlhodobo snaží dokázať, že koronavírus, ktorý zasiahol svet, nemal svoje ohnisko v Číne.

WHO chce objasniť pôvod vírusu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby objasnila pôvod ochorenia COVID-19. Zdôraznila tiež, že v snahe zabrániť vzniku budúcich epidémií sú takéto informácie veľmi dôležité, napísala v pondelok agentúra AFP.

"Chceme zistiť pôvod (vírusu) a urobíme všetko pre to, aby sme na to prišli," povedal novinárom šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

Niektorých zamestnancov predsa len otestovali. Zdroj: Twitter

Okrem toho vyzval kritikov, ktorí WHO obviňujú z toho, že celé vyšetrovanie ponechala v rukách Číny, aby prestali túto tému politizovať. "Pozícia WHO je veľmi, veľmi jasná. Musíme poznať pôvod tohto vírusu, pretože nám môže pomôcť zabrániť budúcim epidémiám," uviedol Tedros.

WHO už mesiace pracuje na vyslaní tímu medzinárodných odborníkov do Číny, ktorí by preskúmali pôvod nového koronavírusu a spôsob, akým sa vírus prvýkrát preniesol zo zvierat na ľudí.

Rúškami zásobujú celý svet. Zdroj: internet

Organizácia vyslala v júli do Pekingu skupinu špecialistov, ktorá pripravila základy medzinárodného vyšetrovania. Zostáva však nejasné, kedy by mohol do Číny vycestovať väčší tím vedcov s cieľom vykonať epidemiologické štúdie, ktoré by sa pokúsili identifikovať prvé prípady nákazy u ľudí a pôvodný zdroj infekcie.

Minulý týždeň riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan uviedol, že organizácia dúfa v "čo najskoršie"vyslanie medzinárodného tímu do Wu-chanu.

Americká administratíva v posledných mesiacoch opakovane kritizovala reakciu WHO na pandémiu a jej údajnú podriadenosť k Pekingu. Prezident Trump nariadil Spojeným štátom vystúpiť na budúci rok z organizácie, ktorú financovali a podporovali celé desaťročia.

Anketa Myslíte si, že koronavírus sa do sveta rozšíril z Číny? Áno 50%

Nie 13%

Neviem 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kritici tiež vyjadrili znepokojenie nad tým, že WHO údajne umožnila Číne diktovať podmienky medzinárodného vyšetrovania pôvodu vírusu, ktorý prvýkrát zaznamenali v čínskom meste Wu-Chan koncom minulého roka. Na toto ochorenie odvtedy zomrelo viac ako 1,46 milióna ľudí a takmer 63 miliónov sa nakazilo.