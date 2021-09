Šokujúce odhalenie: Dvadsať pracovníkov WHO sexuálne zneužívalo miestnych v Kongu!

Viac ako 80 humanitárnych pracovníkov vrátane zamestnancov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo zapojených do prípadov sexuálneho zneužívania a vykorisťovania v Konžskej demokratickej republike (KDR) v rokoch 2018-20 počas epidémie eboly. V utorok to vo svojej správe uviedla nezávislá vyšetrovacie komisia, informovala agentúra Reuters.