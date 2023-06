Američanka a matka troch detí Kouri Richins (33) sa do histórie pravdepodobne zapíše ako jedna z najslávnejších čiernych vdov na svete. Smrť svojho muža sa jej podarilo zahaliť rúškom tajomstva a vražda je takmer prešla. Teraz sa však karta obrátila a Kouri čelí obvineniu, ktoré by ju mohlo dostať za mreže do konca života.

Mrazivý príbeh ako z hollywoodskeho filmu sa začal písať v marci 2022, keď Kouri Richins objavila vedľa postele bezvládne telo svojho manžela Erica. V momente zalarmovala záchranné zložky, ktoré privolala do ich domu. Mužovi však už nebolo pomoci a lekár na mieste skonštatoval smrť. Ako v tom čase Kouri uviedla, ešte pred spaním doniesla manželovi drink a sama sa pobrala do izby ich syna, kde následne vraj aj zaspala. Keď sa potom nad ránom prebrala, vrátila sa do spálne, kde našla bezvládne telo svojho muža. Richins povedala polícii, že vykonala resuscitáciu Erica po tom, čo zistila, že nereaguje, ale hasiči a zdravotníci, ktorí zasahovali na mieste činu, uviedli, že to nie je pravdepodobné, pretože z jeho úst tiekla krv.

Erik a Kouri v čase, keď tvorili šťastný pár. Zdroj: Facebook @Eric Richens

Nikto ani netušil, že na onen svet mu pomohla ona sama. Po smrti manžela bola príkladnou utrápenou vdovou, ktorá sa snažila pomôcť svojim deťom vyrovnať sa so smrťou otca. Vďaka strate manžela dokonca napísala knihu pre deti s názvom Si so mnou, ktorou chcela pomôcť najmenším vyrovnať sa so stratou blízkeho.

Vyšetrovateľom však na prípade niečo nesedelo. Súdna pitva totiž odhalila, že Eric mal v tele až päťnásobné množstvo fentanylu. Podozrivé boli aj dovolenky v zahraničí krátko po jeho smrti, ktoré si však počas vyšetrovania obhajovala tým, že cestovala, aby svoje deti odpútala od smútku za otcom.

