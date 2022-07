Jedni ju milujú, iní zatracujú. Meghan Markle narobila v kráľovskej rodine poriadny rozruch. Nielenže kráľovnej odviedla milovaného vnuka za veľkú mláku, ale aj ohovorila členov kráľovskej rodiny z rasizmu pred očami celého sveta.

Šokujúca biografia o vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu s názvom Pomsta: Meghan, Harry a vojna medzi Windsormi teraz odhalila svedectvá ľudí, ktorí s brunetkou pracovali ešte predtým, ako sa spoznala s princom Harrym. Investigatívny novinár Tom Bower v nej vykresľuje Meghan ako výbušnú, manipulatívnu a nepredvídateľnú osobu, ktorá často svojím pasívno-agresívnym tónom priviedla ľudí až k slzám, píše britský Daily mail.

Meghan bola ešte predtým, než zavítala do Kensingtonského paláca, zvyknutá na luxus a ten jej museli za každých okolností jej asistenti zabezpečiť. Vyžadovala nadštandardné ubytovanie a letenky do prvej triedy. Kniha, ktorá dnes uzrela svetlo sveta, rozpráva o Meghaninej návšteve Londýna v roku 2016. Vtedajšia hviezda americkej drámy Suits bola v meste diskutovať o novej knihe založenej na jej populárnom lifestylovom blogu The Tig. Jej agent jej zabezpečil ubytovanie v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli, no zjavne to Meghan nestačilo.

Meghan Markle v americkom seriáli Suits. Zdroj: Profimedia

Talentová agentúra „s ťažkosťami“ zariadila bezplatné ubytovanie výmenou za vystúpenie v hotelovom časopise a príspevky na sociálnych sieťach. Meghan však túto podmienku na poslednú chvíľu odmietla splniť a z hotela sa odubytovala. Agentúra jej narýchlo musela urobiť rezerváciu v inom hoteli. Podobné problémy vraj robila aj predtým.

