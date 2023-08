Po tom, čo v sobotu vylovila polícia z Dunaja vo Viedni nebohé telo 5-ročného chlapčeka, v pondelok pribudlo aj druhé telo, o ktorom sa polícia domnievala, že by mohlo ísť o jeho otca. Informuje o tom portál Topky. Telo našiel krátko pred deviatou ráno policajný vrtuľník v Neue Donau.

Totožnosť tela spočiatku nebola jasná, no daktyloskopia potvrdila, že ide o otca chlapčeka, 41-ročného Josepha A. Stále sa ešte čaká na výsledok pitvy.

Svoju ženu, Slovenku, mal takmer zabiť

Bývalou ženou Josepha († 41) a matkou malého Dannyho († 5) je podľa OE24.at Slovenka žijúca vo Viedni. Jej exmanžel podľa polície nevrátil chlapca po skončení návštevných hodín. Následne jeho telíčko ho našli v oblasti Floridsdorf, príčinou smrti má byť utopenie.

Práve matka chlapčeka bola ďalšou, ktorej šlo o život. Jej exmanžel, pôvodom z Libérie, mal na ňu minulú nedeľu brutálne zaútočiť. Stalo sa to, keď mal vrátiť domov ich spoločného syna, no namiesto toho prišiel sám a Slovenke sa vyhrážal poplašnou pištoľou. Následne mal na ňu podľa polície zaútočiť kladivom. Hrozilo, že dôjde k najhoršiemu, no od smrtiaceho úderu mali ženu zachrániť susedia.