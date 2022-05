UPOZORNENIE: Článok obsahuje opis násilných činov a nie je vhodný pre maloletých a citlivé povahy

Vo vojne je jedno, či ste dieťaťom, matkou či starcom, ktorý už nevládze utiecť. Potvrdzujú to aj zábery z ukrajinských nemocníc, kde zachraňujú životy civilistom, ktorým sa pred hrôzami vojny nepodarilo uniknúť. Mnohé z obetí útokov sa dnes v nemocniciach učia znova chodiť či dokonca dýchať, mnohé ešte o svoj život bojujú.

Dvadsaťdvaročný Anton Gladun leží v nemocničnej izbe v meste Čerkasy v strednej časti Ukrajiny 5. mája 2022. Anton, vojenský lekár, ktorý pôsobil na frontovej línii na východe Ukrajiny, prišiel o obe nohy a ľavú ruku koncom marca po výbuchu míny. Zdroj: Emilio Morenatti

Vláda Vladimira Putina však útoky na civilistov od začiatku invázie vehementne odmieta. Snímky mŕtvych ľudí na uliciach a zranených na nemocničných lôžkach vyhlasuje za sfalšované a vyšetrovanie vojnových zločinov je podľa nej prejavom sprisahania Západu. Výpovede zasiahnutých rodín však potvrdzujú opak. Osud jednej takej rodiny sa rozhodol zviditeľniť aj oceňovaný fotograf Emilio Morenatti, ktorý sa o ich príbeh podelil aj na svojom účte na sociálnej sieti Instagram.

Prišli o nohy

Pre Yanu Stepanenko to bola skaza z jasnej modrej oblohy. 8. apríla odišla 11-ročná Yana do východného mesta Kramatorsk so svojou matkou Natašou a dvojčaťom Yarikom, aby nastúpili do evakuačného vlaku. Yarik zostal na stanici strážiť ich batožinu, kým Yana a jej matka išli von kúpiť čaj.

Raketa zasiahla a svet sa pre ne stal čiernym a tichým. Natasha spadla. Nemohla vstať. Pozrela sa a uvidela svoje dievčatko s legínami visiacimi tam, kde mali byť nohy. Krv bola všade. "Mami, zomieram," zvolala Yana.



