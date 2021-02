Účinkoval v divadle, televízii a rozhlase

Rodák z anglického Chesteru pred svojím úspechom na striebornom plátne extenzívne účinkoval v divadle, televízii a rozhlase. Po absolvovaní štúdia na Leedskej univerzite a Kráľovskej akadémii dramatických umení (RADA) pôsobil v britskom Národnom divadle.

Objavil sa v množstve seriálov a filmov

Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1964 s úlohou v jednej z častí televízneho seriálu Doctor Who.

Následne sa objavil v množstve ďalších seriálov ako The Dragon's Opponent (1973), Život Verdiho (1982), Wagner (1983), Fortunes of War (1987), Panstvo Downton (2015) alebo Koruna (2016).

Z celovečerných filmov, v ktorých sa Ronald Pickup predstavil, sú známe Šakal (1973), Nižinský (1980), Nikdy nehovor nikdy (1983), Eleni (1985), Misia (1986), Lolita (1997), Princ z Perzie: Piesky času (2010) či Najtemnejšia hodina (2017).

Pickup v roku 2012 pre tlačovú agentúru PA uviedol, že filmovou úlohou, ktorú si obzvlášť cenil, bolo stvárnenie britského spisovateľa Georgea Orwella v televíznom filme Crystal Spirit: Orwell on Jura. Snímka rozpráva príbeh o tom, ako Orwell písal svoj uznávaný román 1984.