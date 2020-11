Informovala o tom v sobotu stanica CNN. Vo viacerých štátoch naďalej pribúdajú rekordné počty nakazených i hospitalizovaných osôb.

Americké Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) poukazuje na to, že počet hospitalizovaných pacientov je štyri razy vyšší medzi Afroameričanmi a Latinskoameričanmi než medzi belošským obyvateľstvom Spojených štátov.

Ako vyplýva z databázy Covid Tracking Project (CTP), v USA evidovali v piatok 68.516 hospitalizácií - ide o najvyšší počet od začiatku pandémie. V priemere ide o 62.123 hospitalizovaných pacientov za sedem dní, čo je nárast o 20,01 percenta v porovnaní s minulým týždňom. Rekordy čo sa týka hospitalizácií hlásilo podľa CTP 19 štátov USA.

Úradujúci americký prezident Donald Trump na piatkovej tlačovej konferencii pohrozil, že keď bude dostupná vakcína na nový druh koronavírusu, do štátu New York ju distribuovať nebude, informoval denník The Guardian. Trump poukázal na to, že guvernér tohto štátu Andrew Cuomo údajne "nedôveruje tomu, odkiaľ vakcína pochádza".

Cuomo "nám bude musieť dať vedieť, keď bude pripravený, lebo inak ju nebudeme môcť distribuovať do tohto štátu, ktorý ju okamžite neposkytne svojim obyvateľom", povedal Trump.

Donald Trump. Zdroj: Evan Vucci

