Nad korunováciou kráľa Karola III. a jeho manželky sa vznášal akýsi oblak nostalgie a otázok. Ak by sa totiž veci udiali inak, dnes by na mieste Camilly stála princezná Diana, ktorá je aj 26 rokov po smrti britským ľudom milovaná. Túžila však po tom, stať sa kráľovnou?

Počas korunovácie stála po boku kráľa Karola jeho druhá manželka kráľovná Camilla. Tá však podľa mnohých ešte stále stojí v tieni zosnulej princeznej Diany, ktorá si vďaka svojej charizmatickej a dobrosrdečnej povahe získala priazeň ľudu aj prezývku „kráľovná sŕdc“. Krátko pred korunováciou nového kráľa však pre britský Daily Mail prehovoril tajomník zosnulej princeznej.

Nový kráľovský pár Karol a Camilla. Zdroj: Getty Images

Podľa jeho slov Diana nikdy netúžila po tom stať sa kráľovnou a podstúpiť obrad korunovácie. Aj keby osud diktoval inak, stále je ťažké predstaviť si, aká by bola kráľovná Diana – no jednou vecou si môžeme byť istí: bola by populárna.



Princezná Diana Zdroj: GETTY IMAGES

„Jeden z jej starých priateľov mi povedal, že Dianinou jedinou túžbou ako budúcej kráľovnej bolo viesť kampaň za ukončenie detského otroctva, ako to urobila proti nášľapným mínam. Vedela, že ako kráľovná môže niečo zmeniť,“ uviedol. Samotná korunovácia a predstava takej obrovskej zodpovednosti ju však údajne desili a dokonca prenasledovali v snoch.

Desivé nočné mory

„Za všetky tie roky, čo som Dianu poznal, len zriedka hovorila o tom, že bude kráľovnou, možno preto, že všetci o tom vždy špekulovali. Raz som sa jej opýtal, či snívala o tom, že bude korunovaná. Nie," povedala mi, ale mala som z toho nočné mory. Tieto zlé sny mali opakujúci sa obraz, bol to kľúčový moment korunovácie a koruna sa spúšťala na jej hlavu. Namiesto toho, aby tam zostala, skĺzla sa jej po tvári a zastavila sa na krku, až sa jej pomaly stiahla okolo hrdla a udusila ju. Je to strašidelný a burcujúci obraz, ktorý mohol byť tak ľahko metaforou tragédie, ktorá nás čakala. V tom bode sna sa zobudila," uviedol tajomník zosnulej princeznej.



Anketa Bola by podľa vás princezná Diana dobrou kráľovnou? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Pri niekoľkých príležitostiach, keď Diana hovorila o tom, že je kráľovnou, to bolo sprevádzané buď výbuchom smiechu pre takúto absurdnú myšlienku, alebo túžobným pohľadom na to, čo by mohlo byť: v neposlednom rade nosiť to, čo nazývala ,všetky tie šaty Popolušky´," dodal. Akou kráľovnou by princezná Diana bola, sa už však nedozvieme. Jedno je však isté. Bola by očarujúca!