Film, ktorý zachytáva Putinove rozhovory so svetovými lídrami pred rozpútaním vojny na Ukrajine, sa bude vysielať v pondelok večer, dodala BBC.

Johnson v rozhovore priblížil, ako mu Putin v jednom momente "tak trochu pohrozil", keď povedal niečo v zmysle: "Boris, nechcem ti ublížiť, ale s raketou to bude trvať len minútu."

Ich dlhý telefonický rozhovor sa uskutočnil vlani vo februári a Putin sa takto vyjadril po tom, ako Johnson varoval, že vojna na Ukrajine bude mať katastrofálne následky a povedie k sankciám Západu voči Rusku i k zvýšeniu počtu vojakov a techniky organizácie NATO na hraniciach Ruska.

Johnson sa v rozhovore snažil ruskému prezidentovi vysvetliť, že Ukrajina sa v dohľadnom čase nestane členom NATO, a upozornil ho, že akákoľvek invázia by znamenala "viac NATO, nie menej NATO" na hraniciach Ruska.

Putin následne od Johnsona žiadal spresnenie, čo myslí pod blízkou budúcnosťou. "A ja som povedal: No, v dohľadnej dobe sa (Ukrajina) do NATO nechystá. To viete veľmi dobre," uviedol Johnson.

Bývalý britský premiér v rozhovore pre BBC konštatoval, že "z veľmi uvoľneného tónu, ktorý (Putin) nasadil, z akéhosi odstupu, ktorý sa zdal, že je (medzi nami), sa zdalo, že sa len zabával na mojich pokusoch prinútiť ho vyjednávať." Johnson dodal, že Putin sa počas telefonátu správal "veľmi familiárne."

BBC podotkla, že nie je jasné, do akej miery myslel Putin svoje vyhrážky vážne, ale vzhľadom na predchádzajúce útoky Ruska na Britániu – vrátane otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry – bral Johnson každú hrozbu od ruského vodcu pravdepodobne vážne.

BBC dodala, že o deväť dní neskôr, 11. februára 2022, britský minister obrany Ben Wallace odletel do Moskvy, aby sa stretol so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Šojguom. Dokument BBC odhaľuje, že Wallace odchádzal so slovnými ubezpečeniami, že Rusko Ukrajinu nenapadne, ale obe strany pritom podľa neho vedeli, že je to lož.

To, čo v Moskve zažil, Wallace opísal ako "demonštráciu zastrašovania alebo sily" v duchu: "Budem vám klamať, vy viete, že klamem, a ja viem, že vy viete, že ja klamem, a aj tak vám budem klamať." Wallace dodal, že práve táto "chladná, ale priama lož" ho utvrdila v presvedčení, že Rusko na Ukrajinu zaútočí.

Keď odchádzal zo stretnutia, náčelník generálneho štábu ruskej armády generál Valerij Gerasimov mu údajne povedal: "Už nikdy sa nenecháme ponížiť". O necelé dva týždne, keď 24. februára tanky prechádzali cez rusko-ukrajinské hranice, Johnson mal uprostred noci telefonát od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Britský expremiér si spomínal, že Zelenskyj bol "veľmi, veľmi pokojný", keď mu hovoril, že Rusi "všade útočia." Johnson mu podľa vlastných slov ponúkol evakuáciu do bezpečia, čo Zelenskyj odmietol.

"On hrdinsky zostal tam, kde bol," dodal Johnson, ktorý sa stal jedným z najvernejších spojencov ukrajinského prezidenta.

Dokumentárny film Putin vs. The West sa bude vysielať v pondelok večer na BBC 2.

JB 36 Petrohrad - Ruský prezident Vladimir Putin rozpráva počas stretnutia s veteránmi II. svetovej vojny a predstaviteľmi Združení vlasteneckej občianskej spoločnosti v Petrohrade 18. januára 2023. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin speaks during his meeting with WWII veterans and representatives of patriotic civil society associations at the State Memorial Museum of the Defense and Siege of Leningrad in St. Petersburg, Russia, Wednesday, Jan. 18, 2023. (Ilya Pitalev, Sputnik, Kreml Zdroj: Ilya Pitalev

Kremeľ v pondelok poprel a označil za "lož" tvrdenia bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, že mu ruský prezident Vladimir Putin osobne hrozil raketovým útokom.

Ako v pondelok informovala agentúra AFP, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vyhlásil, že Johnsonovo tvrdenie nie je pravda. "Presnejšie povedané, je to lož... Žiadne hrozby raketovým úderom neboli."

Peskov, ktorý tvrdí, že bol pri tomto rozhovore ruského a vtedajšieho britského lídra, však v pondelok na stretnutí s novinármi vyhlásil, že keď v ňom Putin hovoril o výzvach pre ruskú bezpečnosť, uviedol, že ak by Ukrajina vstúpila do NATO, "prípadné rozmiestnenie rakiet NATO alebo USA v blízkosti našich hraníc by znamenalo, že akákoľvek raketa by doletela do Moskvy v priebehu niekoľkých minút."

Ak Johnson vnímal túto časť rozhovoru tak, ako ju údajne interpretoval v dokumente BBC, potom by podľa Peskova vznikla "veľmi nepríjemná situácia"