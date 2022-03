Plánované pokusy o zavraždenie Zelenského zo strany dvoch samostatných žoldnierskych skupín údajne zlyhali po tom, čo ukrajinské tajné služby získali vopred informácie o chystaných útokoch. "Môžem povedať, že sme dostali informácie od zdroja (z Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej Federácie), ktorý nechce byť súčasťou tejto krvavej vojny," povedal podľa The Times pre ukrajinské televízne stanice tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Olexij Danilov.

Za dvoma pokusmi údajne stáli žoldnieri z Kremľom podporovanej Vagnerovej skupiny, súkromnej armády, ktorá však podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych konfliktoch vo svete. Moskva by tak ale v prípade, že by sa im atentát podarilo vykonať, mohla poprieť priame zapojenie do tohto činu, konštatujú noviny New York Post.

"Išli tam na veľmi dôležitú misiu, ktorú by Rusi chceli poprieť - likvidácia hlavy štátu je veľká akcia," uviedol pre The Times nemenovaný diplomatický zdroj. "Z hľadiska významu pre ruskú suverénnu politiku by to zrejme bola dosiaľ vôbec ich najväčšia úloha. Mala by veľký dosah na vojnu," dodal zdroj.

V ukrajinskej metropole Kyjev podľa tvrdenia zdroja denníka The Times stále operuje viac ako 400 ruských žoldnierov z Vagnerovej skupiny, ktorí na Ukrajinu prenikli s cieľom zlikvidovať 24 vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov a vyvolať tak chaos v ukrajinskej vláde. Za tretím pokusom o atentát na Zelenského, ktorý bol plánovaný na minulú sobotu, mali byť údajne čečenské špeciálne jednotky. Všetkým trom útokom sa podarilo vopred zabrániť.

Spojené štáty minulý týždeň ponúkli 44-ročnému Zelenskému evakuáciu z Ukrajiny. Samotný prezident Zelenskyj však toto gesto odmietol. "Tu sa bojuje, potrebujem muníciu, a nie odvoz," citovala jeho vtedajšie vyjadrenie agentúra AP.