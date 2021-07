Americký filmový režisér a producent Richard Donner, známy najmä filmovými hitmi zo 70. a 80. rokov ako pôvodný Superman či Smrtonosná zbraň, zomrel v pondelok v Los Angeles vo veku 91 rokov. Oznámila to jeho rodina.

Donner si získal meno už svojím prvým celovečerným filmom, hororom The Omen (Prichádza Satan) z roku 1976. Nasledovala dovtedy nevídaná ponuka – milión dolárov za režírovanie filmu Superman z roku 1978.

Donner využil svoje zanietenie pre túto postavu a producentom opakovane zdôrazňoval potrebu špeciálnych efektov, ktoré by divákov presvedčili, že superhrdina môže skutočne lietať. Do hlavnej úlohy obsadil Christophera Reeva, ktorý bol spájaný so Supermanom po zvyšok svojho života.

Margot Kidder a Christopher Reeve vo filme Superman II (1980) Zdroj: Profimedia

Filmy o superhrdinoch sa stali trhákmi

Do 21. storočia sa filmy o superhrdinoch stali hlavnými kasovými trhákmi v Spojených štátoch a darí sa im aj v zahraničí. Šéfovia spoločností Marvel Studios a DC Entertainment, ktoré produkujú väčšinu zo súčasných snímok tohto žánru, pracovali pre Donnera, keď začínali v Hollywoode.

Režisér Steven Spielberg, ktorý produkoval Donnerov ďalší úspešný film Rošťáci (The Goonies), vyzdvihol jeho talent v mnohých žánroch. "Byť v jeho okolí bolo ako byť v spoločnosti obľúbeného trénera, najinteligentnejšieho profesora, najvytrvalejšieho motivátora, najmilšieho priateľa, najvernejšieho spojenca," uviedol vo vyhlásení.

"Richard Donner urobil v The Omen z diabla dieťa, v Supermanovi vymyslel moderný komiksový film a Smrtonosnou zbraňou objavil novú podobu filmu o policajtoch parťákoch... Bol to rodený rozprávač," napísal v tvíte režisér Kevin Smith.

Dobrodružný film pre deti Rošťáci natočil Donner na Spielbergov námet v roku 1985 rovnako ako snímku Jastrabia žena, pri ktorej sa stretol so svojou budúcou manželkou a spoluproducentkou Lauren Shulerovou Donnerovou.

V roku 1993 vznikla spoločnosť, ktorá produkovala populárne filmy

V roku 1993 založili spoločnosť The Donners Company, ktorá produkovala filmy ako Deadpool, Wolverine či X-Men. Pri úprave o infláciu Donnerove filmy zarobili v kinách viac než miliardu dolárov, píše agentúra AP.

V roku 1987 obsadil Mela Gibsona a Dannyho Glovera ako protikladných policajtov do akčného filmu Smrtonosná zbraň. Ten sa stal hitom, na ktorý nadviazali tri pokračovania i televízny seriál.

S Gibsonom nakrútil aj snímky Maverick a Sprisahanie a jeho posledným filmom bolo 16 blokov s Bruceom Willisom v roku 2006.