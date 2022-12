ŠOK! Ruských žoldnierov POPRAVILI za odmietnutie boja: Postarala sa o to Wagnerova skupina! ×

Ruská štátom kontrolovaná Wagnerova skupina popravila najmenej desať svojich žoldnierov za to, že odmietli bojovať na Ukrajine. Pre ruský investigatívny web The Insider to povedal jeden z predstaviteľov skupiny Andrej Medvedev. Poznamenal, že bol osobne prítomný pri niekoľkých vraždách.