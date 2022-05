V hrobe pri meste Makariv, v ktorom boli objavené pozostatky muža, boli ešte dve ďalšie telá. Na mieste sa našli aj české doklady. Miestna polícia uviedla, že 49-ročný Čech sa prestal blízkym ozývať 3. marca.

Dve ďalšie telá sa úradom zatiaľ nepodarilo identifikovať, boli ale v civilnom oblečení, píše český Blesk.

