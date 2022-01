Ani 25 rokov od brutálnej vraždy šesťročného dievčatka polícia netuší, kto je vrahom! JonBenét Ramseyová, držiteľka niekoľkých titulov detskej miss, zomrela na Vianoce v roku 1996. Jej telo našli na povale rodinného domu v hrôzostrašnom stave. Aj keď policajné vyšetrovanie zastalo na mŕtvom bode, konšpirátori prišli s teóriou, ktorej nahráva do karát niekoľko fotografií...

Krásna JonBenét († 6) sa narodila v roku 1990 v Colorade do bohatej rodiny. Mala staršieho brata Burka. Bola to práve jej mama, ktorá ju zasvätila do sveta reflektorov. Patsy Ramseyová získala ako dieťa titul Miss západnej Virgínie, tým sa však jej kariéra skončila. Svoj detský sen si preto chcela splniť prostredníctvom dcéry, ktorú už od útleho detstva prihlasovala na rôzne súťaže, ktoré dcérka rad radom aj vyhrávala. Získala napríklad tituly ako Americká kráľovská slečna, Malá slečna Colorado či Malá Miss Vianoce.

Krvavé Vianoce

Život rodiny Ramseyovcov sa zrútil ako domček z karát na Vianoce roku 1996. Do svojho domu na coloradskom Boul­deri si pozvali rodinu aj priateľov. Neoslavovali totiž iba najkrajšie sviatky v roku, ale aj pracovný úspech otca mladej missky Johna Benneta Ramseyho, ktorý získal titul Biznismen roka. Ráno 26. decembra našla matka JonBenét pred dverami list so žiadosťou o výkupné za dcéru. Únoscovia chceli od rodičov 118-tisíc dolárov, čo bola, mimochodom, suma, ktorú dostal John ako vianočnú odmenu v práci.

JonBenét Ramsey († 6) našli mŕtvu na Vianoce 1996 v jej dome. Zdroj: Twitter

Po prečítaní listu sa obaja rodičia okamžite rozbehli do detskej izby dcéry, tam ju však nenašli. S priateľmi začali okamžite prehľadávať dom aj ulice, avšak po dcére nebolo ani stopy. Bezvládne telíčko JonBenét našli až po niekoľkých hodinách na povale domu v príšernom stave. Na krku mala stopy po uškrtení, ústa aj ruky mala oblepené lepiacou páskou a na hlave bolo vidieť stopy po úderoch tupým predmetom.

