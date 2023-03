Obľúbená švajčiarska čokoláda Toblerone je nútená zmeniť tradičné logo, zobrazujúce alpskú horu Matterhorn. Dôvodom je presunutie výroby trojuholníkovej pochúťky do Bratislavy.

Ikonické logo zobrazujúce alpskú horu Matterhorn a medveďa bude čoskoro zakázané, informuje portál DailyMail. Majiteľ značky sa totiž rozhodol presunúť časť výroby zo Švajčiarska na Slovensko, konkrétne do Bratislavy. Staré logo by tak bolo v rozpore so švajčiarskou legislatívou.

Švajčiarsky zákon je pri označovaní produktov domácej výroby prísny. Od roku 2017 zakazuje zobrazovať národné symboly a švajčiarsky kríž na obaloch produktov, ktoré nie sú vyrábané v krajine.

Potraviny, ktoré môžu používať označenie „Vyrobené vo Švajčiarsku“ musia obsahovať minimálne 80 percent surovín švajčiarskeho pôvodu. V prípade mlieka a mliečnych výrobkov sa táto hranica zvyšuje až na 100 percent.

„Redizajn balenia predstavuje modernizované a elegantné logo hory, ktoré je v súlade s geometrickou a trojuholníkovou estetikou,“ prezradil o novom logu hovorca spoločnosti Mondelez. Nové logo tak bude zobrazovať „generickú horu“ namiesto pôvodného Matterhornu.