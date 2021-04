Známy americký raper DMX zomrel po tom, ako dostal infarkt. Ten bol pravdepodobne spôsobený predávkovaním sa drogami. Informuje o tom portál Topky s odvolaním na zahraničné médiá.

Earl Simmons, známy ako DMX, bol vo vážnom stave hospitalizovaný v nemocnici už niekoľko dní. Napojený musel byť na pľúcnu ventiláciu.

Raperov právnik Murray Richman ešte pred niekoľkými dňami tvrdil, že dôvod raperovho infarktu nepozná. V médiách sa však začali šíriť informácie o možnom predávkovaní sa drogami.

Raper, ktorý bol v poslednom čase známy najmä pre porušovanie zákonov a dlhoročnú drogovú závislosť, zomrel v kruhu svojich najbližších. Správu o jeho smrti potvrdila aj raperova rodina. „Earl bol bojovník, ktorý bojoval až do samého konca,“ napísali jeho najbližší.

Simmons sa narodil v meste Mount Vernon v štáte New York. V mladosti často porušoval zákony, za čo sa niekoľkokrát dostal do väzenia.

Na hudobnej scéne pôsobil od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot vydal v roku 1998. Jeho napredávanejším albumom je titul "...And Then There Was X" z roku 1999. Najväčšiu slávu zožal na prelome tisícročí hitmi ako X Gon' Give It To Ya či Party Up. Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Kolíska do hrobu (2003) či Posledná hodina (2008).