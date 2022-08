Extrémisti v Nemecku by mohli využiť súčasnú energetickú krízu a vysokú infláciu pre svoje vlastné zámery. V rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag na to upozornil šéf brandenburskej pobočky Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Jörg Müller. Informovala o tom agentúra DPA.

"Extrémisti snívajú o nemeckej zime hnevu," povedal Müller. "Dúfajú, že energetická kríza a zvyšovanie cien zasiahne ľudí obzvlášť ťažko na to, aby mohli využiť nálady a propagovať svoje protištátne ambície," dodal s tým, že BfV toto dianie sleduje veľmi pozorne.

Podobné obavy vyjadrila ešte v júli aj spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Samozrejme existuje nebezpečenstvo, že tí, ktorí už dávali najavo svoje pohŕdanie demokraciou v čase koronavírusovej pandémie, často bok po boku s pravicovými extrémistami, sa pokúsia zneužiť prudko rastúce ceny ako novú mobilizačnú tému," povedala Faeserová pre denník Handelsblatt.

Pre Welt am Sonntag teraz ministerka vnútra uviedla, že "nepriatelia demokracie len čakajú na to, aby zneužili krízy na šírenie fantázií o súdnom dni, strachu a neistote". Upozornila, že extrémistické kruhy v súčasnosti hľadajú témy, ktorými by obyvateľstvo mobilizovali vo svoj prospech. "Spoločným menovateľom zostáva to, čo už spájalo pravicových extrémistov a rôzne ďalšie scény pri protestoch počas pandémie: pohŕdanie demokraciou a pokus otriasť dôverou v náš štát,“ povedal Faeser.