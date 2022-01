Zrážka štyroch áut úplne zastavila premávku na diaľnici D48 pri východočeskom meste Frýdek-Místek, pričom podľa hasičov jedna osoba utrpela zranenia.

Tady je i vidět K01.



Foto: Policie ČR pic.twitter.com/xZ2bUZUvcC — Erik Todl (@ErikTodl) January 20, 2022

Počas noci bola od 02.00 h na zhruba tri hodiny úplne zablokovaná aj diaľnica D1 v smere na Prahu po tom, čo sa na 51. kilometri zrazili dve nákladné vozidlá. Okolo 05.15 h sa podarilo spriechodniť jeden pruh.

Na mieste sa zrejme v dôsledku nepriaznivého počasia a poľadovice tvorili kolóny aj v smere na Brno, vyplýva podľa Noviniek.cz z údajov na webe dopravniinfo.cz.

Úplne neprejazdný bol vo štvrtok v noci približne hodinu aj úsek diaľnice D11 pri meste Hradec Králové po tom, čo tam havarovalo nákladne auto, píše webová stránka dopravniinfo.cz.

Silný vietor, ktorý sa ako súčasť snehovej fujavice prehnal vo štvrtok Brnom, strhol časť lešenia na budove Moravského zemského múzea (MZM) v centre mesta. Ako však píšu Novinky.cz, toto obvykle frekventované miesto bolo nezvyčajne vyľudnené a nikomu sa nič nestalo.

Situace po sněžení v Brně pohledem policie a kamerového systému. https://t.co/Kk5n0Aegql — Události Brno (@UdalostiBrno) January 20, 2022

Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) na svojom webe upozorňuje na tvorbu snehových jazykov v Libereckom kraji a horských oblastiach v celom Česku. V severočeskom Libereckom kraji napadlo za posledných 24 hodín 15 centimetrov snehu a české úrady na ľudí apelujú, aby pri šoférovaní dbali na zvýšenú opatrnosť.

Následky hromadnej havárie na českej diaľnici D5, v rámci ktorej sa zrazilo takmer 40 vozidiel, boli z vozovky úplne odstránené vo štvrtok o 22.30 h, 11 hodín po nehode, informovali Novinky.

Podľa hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Petry Homolovej bolo na mieste päť zranených.

"Troch ľahko zranených sme odviezli do nemocnice v meste Hořovice na chirurgiu, dvoch so stredne ťažkým zranením sme prepravili letecky do Prahy, pretože pozemná cesta je uzavretá," vysvetlila vo štvrtok Homolová.

Podľa informácií polície sa zrazilo najmenej 36 áut, a to 20 osobných a 16 nákladných.