Európa zaznamenala od začiatku pandémie vyše 100 miliónov prípadov nákazy koronavírusom, teda viac než tretinu všetkých takýchto infekcií na svete. V sobotu to ukázal vlastný výpočet tlačovej agentúry AFP.

Európsky kontinent sa v posledných mesiacoch znova stal ohniskom pandémie a teraz zápasí s vlnou prípadov, vyvolanou vysoko nákazlivým variantom koronavírusu omikron.

Európsky región, zahŕňajúci 52 krajín a území od pobrežia Atlantického oceánu až po Azerbajdžan a Rusko, zaznamenal za posledné dva roky celkovo 100.074.753 prípadov nákazy koronavírusom. Tento počet vychádzajúci z oficiálnych údajov vyšiel agentúre AFP v sobotu 1. januára k 19.45 h SEČ.

Rovná sa to vyše tretine z 288.279.803 prípadov infekcie, nahlásených celosvetovo od vypuknutia pandémie koncom roka 2019 v Číne.

Z európskych prípadov bolo vyše 4,9 milióna nahlásených len za posledných sedem dní, pričom 17 z 52 krajín a území prekonalo svoje predchádzajúce rekordy v maximálnom počte prípadov za jeden týždeň.

Iba samotné Francúzsko zaznamenalo za posledný týždeň vyše milión nových prípadov, čo sa rovná desiatim percentám zo všetkých pozitívnych prípadov, ktoré krajina oznámila od začiatku pandémie. Krajiny s najvyššou mierou prípadov na 100.000 obyvateľov na svete boli všetky v Európe. Dánsko malo najhoršiu túto mieru (incidenciu), konkrétne 2045 prípadov, nasledoval Cyprus s 1969 prípadmi a Írsko s 1964 prípadmi.

Výpočty agentúry AFP sú založené na oficiálnych údajoch, ale niektoré prípady infekcie koronavírusom prešli nepozorovane, napríklad vtedy, ak boli pacienti bezpríznakoví. Úmrtia súvisiace s ochorením COVID-19 však v Európe klesajú.

Európa zaznamenala posledný týždeň v priemere 3413 úmrtí na nákazu koronavírusom za deň, čo je sedempercentný pokles oproti predchádzajúcemu týždňu. Najhoršia situácia bola vlani v januári, keď úrady zaznamenávali priemerne 5735 úmrtí za deň.

Ľudia na európskom kontinente sú teraz celkovo viac zaočkovaní, než je svetový priemer. Okolo 65 percent Európanov je zaočkovaných čiastočne, 61 percent je zaočkovaných úplne - vo svete sú tieto údaje vyše 58 percent a 49 percent. Ukazuje to webová stránka "Our World in Data".

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vzhľadom na nadúmrtnosť spájanú s covidom odhaduje, že celkový počet úmrtí na svete môže byť dva- až trikrát vyšší.