Médiá o smrti umelkyne informovala jej dcéra Tere Carrubbaová. Patricia Hitchcocková O'Connellová podľa nej zomrela v pondelok v spánku v meste Thousand Oaks v americkom štáte Kalifornia.

"Vždy chránila odkaz svojho otca a postarala sa o to, aby sa naňho vždy spomínalo," povedala Carrubbová. Pat Hitchcocková sa narodila v Londýne v roku 1928. Neskôr sa s rodičmi presťahovala do Kalifornie, kde sa jej otcovi podarilo vďaka kultovým snímkam získať prezývku "majster napätia" (Master of Suspense).

Už počas mladosti účinkovala v mnohých školských divadlách a vystupovala aj v inscenáciách na Broadwayi. V roku 1947 ju prijali na Londýnsku akadémiu múzických a dramatických umení. Ešte počas štúdií si zahrala v otcovom filme Cudzinci vo vlaku (Strangers on a Train). Podľa filmových kritikov bola vtipnou herečkou, ktorá bola úspešná aj v televíznych inscenáciách, či v kultovom seriáli svojho otca Príbehy Alfreda Hitchcocka (Alfred Hitchcock Presents). Okrem toho si zahrala menšiu rolu aj v slávnom filme Psycho. Stvárnila v ňom postavu kolegyne hlavnej protagonistky, ktorá je neskôr vo filme dobodaná v sprche.

Pat Hitchcocková po smrti svojho otca pokračovala v jeho odkaze. Objavila sa v mnohých dokumentoch o slávnom filmovom režisérovi. S manželom Josephom, ktorý zomrel v roku 1994, mala tri deti.