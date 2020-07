Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na jeho rodinu. Podľa vyhlásenia rodiny zomrel Green pokojne v spánku.

Hudobná formácia Fleetwood Mac vznikla v roku 1967 v Londýne. Ich prvým veľkým hitom bola orchestrálna skladba Albatross, ktorá v januári 1969 viedla hitparádu.

Ďalšími známymi piesňami boli Black Magic Woman, Oh Well, Man Of The World a Green Manalishi. V roku 1970 Green zo skupiny odišiel, keďže mal psychické problémy a jeho odchodom skončilo jej prvé úspešné obdobie.

Greenovi nakoniec diagnostikovali schizofréniu a v polovici 70. rokoch 20. storočia podstúpil elektrošokovú terapiu.

Ešte v roku 1970 vydal sólový album The End Of The Game a v priebehu ďalších rokov ich vydal ďalších šesť. V 90. rokoch založil skupinu Peter Green Splinter Group. S ňou vydali deväť albumov. V roku 1998 ho so skupinou Fleetwood Mac uviedli do Rokenrolovej siene slávy.