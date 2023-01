Podľa médií bola príčinou úmrtia posledného gréckeho monarchu mozgová mŕtvica. Konštantína II., ktorý je bratrancom britského kráľa Karola III., minulý týždeň s dýchacími ťažkosťami hospitalizovali v nemocnici v Aténach.

Konštantín II. nastúpil na grécky trón v roku 1964 vo veku 23 rokov. O tri roky neskôr sa v Grécku odohral štátny prevrat a moc v krajine prevzala vojenská junta.

Konštantín II. sa následne pokúsil zorganizovať ozbrojené povstanie proti režimu, ktoré však nebolo úspešné, preto aj so svojou rodinou z Grécka ušiel do Ríma a neskôr do Londýna.

V referende, ktoré tamojší predstavitelia usporiadali v roku 1973, obyvatelia Grécka hlasovali za zrušenie monarchie.

Objavili sa však pochybnosti o jeho platnosti, preto sa o rok neskôr po páde vojenskej diktatúry v Grécku uskutočnilo ďalšie referendum. Až 70 percent Grékov hlasovalo za koniec monarchie, a tak sa Grécko v roku 1974 stalo republikou.

Konštantín II. žil až do konca života v Londýne. Aj napriek tomu, že už nebol oficiálnym monarchom, sa stále tituloval ako grécky kráľ, upozorňuje AP.

Agentúra AFP uvádza, že v prieskume verejnej mienky, ktorý sa v Grécku uskutočnil v roku 2008, si návrat k monarchii prialo menej než 12 percent Grékov.