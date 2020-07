KK26 Moskva - Na archívnej snímke z 18. júna 2004 britský filmový režisér Alan Parker prichádza na 26. ročník MFF v Moskve. Vo veku 76 rokov zomrel v piatok 31. júla 2020 po dlhej chorobe britský filmový režisér, scenárista a producent Alan Parker, tvorca snímok ako Bugsy Malone (1976), Polnočný expres (1978), Horiace Mississippi (1988) či Evita (1996). FOTO TASR/AP FILE - Film director Alan Parker arrives at the opening ceremony of 26th Moscow International Film Festival in Moscow on June 18, 2

Zdroj: Misha Japaridze