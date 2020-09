Príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa. Ronald Bell, samouk hry na saxofóne a spevák, založil formáciu v roku 1964 v štáte New Jersey so svojím bratom Robertom "Koolom" Bellom a s piatimi priateľmi zo školy - Dennisom Thomasom, Robertom Mickensom, Charlesom Smithom, Georgeom Brownom a Rickym Westom.



Kool & the Gang sa postupne stala jednou z najvplyvnejších skupín 70. a 80. rokov. Vo svojej tvorbe uplatňovala prvky viacerých hudobných žánrov - jazzu, funku, soulu, R&B, disko a popu. Jej piesne sa objavili aj v niekoľkých filmoch vrátane Horúčky sobotňajšej noci (1977) či Pulp Fiction (1994). Celosvetovo predala 70 miliónov albumov a získala viacero ocenení vrátane dvoch cien Grammy a siedmich cien American Music Award.

Ronald Bell Zdroj: arch





Skupina v roku 2015 získala svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Ronald Bell ako kapelník skupiny bol spoluautorom väčšiny jej najväčších hitov ako Celebration, Ladies' Night, Get Down on It, Jungle Boogie, Cherish, Joanna, Misled alebo Summer Madness.