Podľa spisovateľky Joyce Carol Oatesovej zomrel Banks v sobotu večer vo svojom dome v štáte New York. Spisovateľova literárna agentka Ellen Levineová podľa denníka The New York Times spresnila, že príčinou smrti bola rakovina.

Medzi Banksove významné diela patria romány Continental Drift, Affliction, Cloudsplitter a The Sweet Hereafter. Hrdinovia jeho diel sú často príslušníkmi pracujúcej triedy, tzv. modré goliere, čo súviselo s jeho výchovou v rodine inštalatéra holdujúceho alkoholu. Banksove postavy bojujú s chudobou, zneužívaním drog a triednymi a rasovými problémami.

Dva z jeho románov sa dostali do finále výberu na Pulitzerovu cenu a v roku 1995 získal Cenu Johna Dos Passosa i mnohé ďalšie ocenenia.

Dve Banksove diela boli sfilmované: ide o román Affliction (1997) o malomestskom policajtovi, ktorý vyšetruje smrť na poľovačke. Hlavnú úlohu v rovnomennom filme (uvádzanom v česko-slovenskej distribúcii pod názvom Utrpení) stvárnil Nick Nolte.

Filmovej podoby sa dočkal aj román The Sweet Hereafter o následkoch smrteľnej nehody školského autobusu v malom mestečku na severe štátu New York.

Prečítajte si tiež: