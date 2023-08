Vo veku 80 rokov v stredu po dlhej chorobe zomrel kanadský gitarista, spevák a skladateľ Robbie Robertson z rockovej skupiny The Band. Pre týždenník Variety to povedal jeho manažér Jared Levine. Dodal, že hudobník zomrel v kalifornskom Los Angeles v kruhu rodiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.

Robbie Roberston bol zakladateľom kanadsko-americkej rockovej skupiny The Band, kde pôsobil ako gitarista a textár. Napísal text k viacerým najznámejším skladbám skupiny, ako sú "The Weight" či "Up On Cripple Creek".

Kapela The Band ukončila činnosť v roku 1976 koncertom The Last Waltz v San Franciscu, ktorý zaznamenal a neskôr ako snímku mimosúťažne predstavil na festivale v Cannes režisér Martin Scorsese.

Robertson sa po rozpade skupiny vydal na sólovú hudobnú dráhu a vydal niekoľko samostatných albumov. Spolupracoval aj so Scorsesem, pre ktorého skomponoval soundtracky k viacerým snímkam. Pracoval tiež na Scorseseho filme Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon), ktorý má vyjsť v októbri.

Robbie Robertson pôsobil v 60. a 70. rokoch minulého storočia aj ako gitarista slávneho hudobníka Boba Dylana.