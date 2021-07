Známy holandský investigatívny novinár Peter R. de Vries, ktorého 6. júla v Amsterdame postrelili do hlavy, zomrel. Informovala o tom agentúra AFP.

"Peter bojoval až do konca, ale svoj boj prehral," napísala jeho rodina vo vyhlásení, z ktorého citovala holandská televízia RTL, pre ktorú pravidelne pracoval. Podľa agentúry AP de Vries zomrel v kruhu svojej rodiny. "Peter žil podľa svojho presvedčenia: Ak kľačíte, nemôžete byť slobodný. Sme na neho neskutočne hrdí a zároveň máme zlomené srdcia," uvádza sa vo vyhlásení.

De Vriesa postrelili do hlavy minulý týždeň v utorok, keď večer po televíznom vystúpení kráčal k svojmu autu. Útok na novinára známeho odvážnymi reportážami o holandskom podsvetí vyvolal po celej Európe obavy o bezpečie žurnalistov a slobodu médií. Holandská polícia zatkla v súvislosti s týmto prípadom dvoch mužov. Podľa denníka Telegraaf sú zadržaní muži Delano G. a Kamil E. známi v policajných kruhoch, obaja sa už v minulosti dostali do konfliktu so zákonom. Denník spresnil, že strelcom bol 21-ročný Delano G. z Rotterdamu. Druhý muž, Kamil E. z mestečka Maurik v provincii Gelderland, bol vodičom únikového vozidla.

De Vries sa v práci venoval tým najhorším a najznámejším zločinom v Holandsku. Pred smrťou bol poradcom a dôverníkom svedka vo veľkom súdnom procese s údajným drogovým bossom Ridouanom Taghim. V uplynulých rokoch boli zavraždení dvaja ľudia prepojení so svedkom, ktorému robil de Vries poradcu – svedkov právnik a jeho brat.