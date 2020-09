Ženu podozrivú zo zaslania obálky obsahujúcej jedovatý ricín, ktorá bola adresovaná do Bieleho domu, zadržali na hranici medzi americkým štátom New York a Kanadou.

S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom v nedeľu informovali americké médiá.

Podľa spravodajskej televízie CNN sa žena pokúsila cestovať z Kanady do Spojených štátov, pričom mala pri sebe zbraň. Do väzby ju vzali agenti amerického colného a hraničného úradu a očakáva sa, že voči nej vznesú federálne obvinenia, napísala agentúra Associated Press (AP).

Kanadská polícia už predtým oznámila, že list adresovaný Bielemu domu, ktorý obsahoval jed ricín a ktorý zadržali americkí federálni úradníci, zrejme prišiel z Kanady. Obálku zachytili vo vládnom úrade, ktorý preveruje poštu adresovanú Bielemu domu a prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Predbežné vyšetrovanie ukázalo pozitívny test zásielky na ricín - jed, ktorý sa prirodzene nachádza v ricínových bôboch a môže byť smrteľný už vo veľmi malých dávkach.

Listy s ricínom už v roku 2013 zaslali vtedajšiemu americkému prezidentovi Barackovi Obamovi a starostovi New Yorku Michaelovi Bloombergovi. Celú poštu pre Biely dom podľa CNN medzičasom triedia a kontrolujú na inom mieste, kým sa dostane do sídla prezidenta USA.